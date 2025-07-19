Суббота, 19 Июля 2025 13:22

АрмИнфо. Нагорно-карабахский вопрос не закрыт, он будет существовать до тех пор, пока не будет реализовано право арцахцев на возвращение и не будет восстановлена справедливость. Об этом в своей статье пишет бывший министр иностранных дел РА Вардан Осканян.

Экс-министр напомнил, что накануне бельгийский парламент принял резолюцию по Нагорному Карабаху. Среди ряда осуждений азербайджанских зверств и нарушений прав человека, резолюция призывает Баку выполнить решение Международного суда ООН от 17 ноября 2023 года и обеспечить безопасное возвращение армян в свои дома под международным контролем. Тем самым, как подметил Осканян, резолюция дополняет две резолюции, принятые Европейским парламентом в 2024 году, а также недавнюю инициативу парламента Швейцарии о посредничестве между Азербайджаном и армянами Нагорного Карабаха в вопросе возвращения последних на родину.

"Более 100 британских депутатов недавно выразили свою поддержку швейцарской мирной инициативе, и вскоре мы услышим о решении Палаты представителей США. А на пресс-конференции два дня назад Никол Пашинян, помимо ряда опасных и нелогичных заявлений, заявил, что вопрос Нагорного Карабаха "закрыт". Он недвусмысленно заявил, что эта территория принадлежит Азербайджану, и, что, пожалуй, самое предосудительное, признал, что сожалеет лишь о том, что не сделал этой уступки раньше. Эта "ошибка", как он её называет, стоила тысяч армянских жизней, привела к потере значительной части исторической родины и полному насильственному перемещению коренного армянского населения Нагорного Карабаха.

В любой функционирующей демократии принятие такого разрушительного просчета привело бы к немедленной отставке и необратимому политическому позору. Вместо этого Пашинян цепляется за власть и пытается заявить, что открытая рана уже зажила. Но правду нельзя так легко забыть. Вопрос Нагорного Карабаха не закрыт и никогда не будет закрыт, пока права 150 000 армян, насильственно изгнанных со своей исторической родины, не будут признаны, восстановлены и гарантированы. Ни пресс- конференции, ни попытки переписать историю не могут изменить эту основополагающую реальность. Пашинян пытается убедить мир, что Армении больше нечего сказать или сделать по этому вопросу. Его мотивы ясны: умиротворить Азербайджан, избежать дипломатической конфронтации, снять с себя ответственность и продолжать цепляться за власть. Его риторический выпад, согласно которому Нагорный Карабах никогда не был по- настоящему армянским, является моральным и политическим предательством, представляющим собой как историческую, так и юридическую ложь. Нагорный Карабах никогда не был частью независимого азербайджанского государства. Его армянские корни уходят в глубь тысячелетий, задолго до образования современного Азербайджана. Территория провозгласила свою независимость в 1991 году на той же советской правовой основе, которая сформировала постсоветские республики Армения и Азербайджан. Однажды Пашинян, несомненно, заявит, что был неправ, признавая Нагорный Карабах частью Азербайджана. Но никакие извинения не смогут компенсировать нанесенный им ущерб. Армянский народ никогда не простит ему этот вред. Независимо от того, что говорит или делает Пашинян, нагорно-карабахский вопрос не закрыт. Он будет существовать до тех пор, пока не будет реализовано право на возвращение и не будет восстановлена справедливость для жертв этнической чистки и принудительной депортации", - резюмировал экс-министр.