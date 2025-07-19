Суббота, 19 Июля 2025 12:21

АрмИнфо. 18 июля в Москве состоялась встреча посла Армении в РФ Гургена Арсеняна с послом Ирана в РФ Каземом Джалали. Об этом сообщила пресс-служба армянского диппредставительства.

Согласно источнику, в теплой атмосфере стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений Армении и Ирана. Состоялся также обмен мнениями по текущей ситуации в регионе.