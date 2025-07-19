Суббота, 19 Июля 2025 12:16

АрмИнфо. Государственный министр Арцаха Нжде Искандарян накануне был вызван в Следственный комитет РА. Об этом сообщает Совет по защите прав народа Арцаха.

Согласно сообщению, 12 июля 2025 года, перед митингом, организованным Советом, а также в последующие дни, ряд лиц, включая членов Совета, подверглись репрессиям и угрозам со стороны правоохранительных органов РА. Последним примером такого давления стал вызов государственного министра Арцаха Нжде Искандаряна в Следственный комитет РА сегодня. Целью вызова было возобновление ранее закрытого уголовного дела. "По нашему мнению, этот процесс носит явно личный и политический характер и напрямую обусловлен активным участием государственного министра в митинге 12 июля. Более того, спустя несколько дней после митинга Генеральная прокуратура РА обратилась в Административный суд с иском о признании недействительным права собственности правительства НКР на здание постоянного представительства Республики Арцах в Ереване. Сразу после этого первым должностным лицом, подвергшимся давлению и уголовному преследованию, стал сам государственный министр Арцаха. Нжде Искандарян не случайно стал первой мишенью. Он один из немногих должностных лиц, кто не только присутствовал на митинге, но и постоянно демонстрировал свою поддержку и активное участие во всех предшествовавших и последовавших за ним процессах. Всё это время он активно участвовал в общественной деятельности", - говорится в сообщении.

В нем также подчеркивается, что сложившаяся ситуация крайне тревожна и имеет все признаки политического преследования. Это удар не только по одному должностному лицу, но и по авторитету и дееспособности государственных институтов Арцаха и Совета по защите прав граждан Арцаха.

"Совет решительно осуждает репрессии, осуществляемые правительством и правоохранительной системой Армении в отношении лиц и институтов, борющихся за защиту прав народа Арцаха. Совет остаётся верен своим принципам и позициям и выступает за сохранение институтов Арцаха и защиту прав наших соотечественников", - говорится в сообщении.