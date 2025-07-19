Суббота, 19 Июля 2025 12:14

АрмИнфо. Президент США Дональд Трамп, представляя на традиционном ужине с участием сенаторов республиканцев, достижения и важные направления деятельности своей политической команды, рассказал об отношениях между Арменией и Азербайджаном.

"Мирное соглашение очень близко к подписанию, если не уже вступило в силу", - заявил Трамп в своем выступлении.

По мнению американского лидера, в отношениях между Арменией и Азербайджаном "его команда совершила чудо".