Суббота, 19 Июля 2025 12:09

АрмИнфо. С 21 по 23 июля температура воздуха в Армении повысится еще на 2-4 градуса. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Как отмечает источник, днем 19 и 20 июля, в ночь с 20 на 21 июля и 22 июля днем в ряде регионах страны прогнозируются кратковременные дожди с грозами, причем, 19 и 20 июля ожидаются обильные дожди, возможен град. 23 июля ожидается погода без осадков. Ветер западный, с порывами до 2-5 м/с, во время гроз порывы ветров усилятся до 17-20 м/с. 19-23 июля в вечерние часы в Армавире, предгорьях Котайка и Арагацотна ожидается усиление порывов ветров до 15-18 м/с.

В Ереване с 19 по 20 июля в вечерние часы в отдельных районах города возможны кратковременные дожди с грозами. С 21 по 23 июля ожидается погода без осадков. В вечерние часы и во время гроз ожидается усиление порывов ветров до 15-18 м/с.