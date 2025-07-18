Пятница, 18 Июля 2025 20:46

АрмИнфо. В нижнюю палату двухпалатного парламента Ирландии, известную как Дойл Эрен, внесено межпартийное предложение о признании Геноцида армян.

Как сообщает пресс-служба Европейской армянской федерации за справедливость и демократию (EAFJD), в этом предложении, получившем поддержку ряда политических партий, подчеркивается, что упорный отказ турецкого правительства признать геноцид 1915 года не только мешает ему примириться с собственным прошлым, но и препятствует его пути к истинной демократизации. В документе также содержится призыв к правительствам других стран мира признать Геноцид армян.

"Авторы инициативы также выступают за то, чтобы тема Геноцида армян преподавалась в школах в истинном историческом контексте и предлагают учредить международный день памяти жертв Геноцида армян", - говорится в сообщении EAFJD.

Отмечается также, что данное предложение приветствовал глава EAFJD Каспар Карампетян и призвал парламент Ирландии принять его как можно скорее.