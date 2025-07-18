Пятница, 18 Июля 2025 20:27

АрмИнфо. Любая разблокировка дорог должна осуществляться с учетом суверенитета Армении и её территориальной целостности. Об этом 18 июля в беседе с журналистами заявил посол Ирана в Армении Мехди Собхани, касаясь слухов о возможной передаче Сюникской дороги под контроль частной организации.

Посол подчеркнул, что ему не известны подобные заявления и считает их скорее предположениями, исходящими от средств массовой информации. В этой связи он отметил, что не может сформулировать официальную позицию, опираясь на информацию, представленную журналистами. Тем не менее, Собхани выразил уверенность в том, что власти Армении обсуждают вопросы разблокировки дорог исключительно в рамках суверенитета и территориальной целостности страны.

"Наша позиция по этому вопросу ясна и неизменна: любая разблокировка дорог должна осуществляться под суверенитетом Армении и с учетом её территориальной целостности", - повторил посол, призвав журналистов не задавать вопросы о предположениях.

Напомним, что ранее пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его Нахиджеванской автономией. Так она отреагировала на слова посла США в Турции, спецпредставителя президента США по Сирии Томаса Баррак о том, что США готовы управлять транспортным коридором через Сюник Армении в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана.

Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года лидеров России, Армении и Азербайджана. Меж тем. Азербайджан пытает исказить суть этих договоренностей и заполучить экстерриториальный коридор.