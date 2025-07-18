Пятница, 18 Июля 2025 20:14

АрмИнфо. Адвокаты бизнесмена, главы Группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна подали кассационную жалобу, а также представили обращения о возбуждении дисциплинарного производства в отношении судей Артака Карапетяна и Армена Даниеляна. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Арам Вардеванян.

В этой связи он напомнил, что арест Карапетяна был произведён на основании незаконного решения судьи Артака Карапетяна. Кроме того, по словам Вардеваняна, защита бизнесмена была лишена возможности эффективно оспорить это решение, которое не имело никакого отношения к праву, благодаря действиям судьи Армена Даниеляна. Адвокат при этом выразил убеждение, что такие действия были направлены также с целью обеспечения действий против Элсетей.

"Упомянутые судьи своими вынесенными судебными актами явно привели к фундаментальным нарушениям прав человека и подорвали авторитет судебной власти", - резюмировал Вардеванян.

Напомним, что меценат, президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Днями ранее бизнесмен заявил, что начал процесс формирования политической команды, отметив при этом, что не исключает внутриполитического сотрудничества с единомышленниками.