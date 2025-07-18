Пятница, 18 Июля 2025 19:33

АрмИнфо. В Армении задержан бывший депутат парламента Рубен Акопян. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук сын экс- депутата, член Совета старейшин от фракции "Мать Армения" Самвел Акопян.

Он уточнил, что его отца увезли из собственной квартиры по адресу Мазманяна 5 сотрудники Главного управления по расследованию преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности.

Как сообщили СМИ из Следственного комитета Армении, задержание депутата произошло на основании "публичных призывов к свержению власти". Поводом для этого, согласно источнику, стали высказывания, сделанные Акопяном в интервью, опубликованном 1 июля.

Напомним, что схожему делу был задержан меценат, президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.