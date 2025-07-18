Пятница, 18 Июля 2025 19:15

АрмИнфо. Неизвестный прокурор инициировал новое уголовное преследование в отношении журналистки из Гюмри Лилит Агекян, основываясь на еще неизвестных нам, но явно сфабрикованных обстоятельствах. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила адвокат Заруи Постанджян, ссылаясь на устную информацию, полученную от следователя Антоняна.

В этой связи она напомнила, что Лилит Агекян обвиняется в распространении порочащих сведений о полицейском, а также в публикации записи в Фейсбук. "Разоблачения, сделанные Лилит Агекян в отношении ряда коррупционеров из Ширакской области Армении, включая представителей правоохранительных органов, и не последовавшие после этого наказания создали в отношении полицейских, следователей, прокуроров и судей в Армении устойчиво сформировавшееся мнение о "действующей чудовищной системе"", - подчеркнула в этой связи Постанджян.

Между тем, как обратила внимание адвокат, в течение двух месяцев следователь и прокурор не предпринимали никаких действий, но снова задействовали аппарат репрессий в ходе очной ставки, инициированной Следственным комитетом Армении. Она обратила внимание на то, что выражения "своенравный подопечный" и "щенок- негодяй", произнесенные Агекян, стали "инструментами" для необоснованного обвинения.

Постанджян выразила убеждение, что председатель СК Армении, против которого Лилит Агекян подала иск за клевету с трибуны парламента и нарушение презумпции невиновности, возможно, решил защитить свои интересы с помощью такой тактики.

"Господин Артур Погосян, если вы надеетесь избежать ответственности подобными методами, позвольте мне вас предупредить: вы ошибаетесь. У вас нет шансов, и вы изначально проиграли. Вы нападаете, мы защищаемся. Все это временно", - резюмировала адвокат.

Напомним, что журналист-расследователь из Гюмри Лилит Агекян была арестована 8 мая на месяц. По данным следствия, поводом для задержания стали нецензурные высказывания, которые Агекян якобы допустила в одной из школ в адрес учеников и учителей. Кроме того, во время оглашения судебного решения она, как утверждается, проявила неуважение к суду - выкрикивала оскорбления и использовала ненормативную лексику. После задержания ее адвокат Заруи Постанджян сообщила, что ее подзащитную в полиции унизили и подвергли пыткам. По словам Постанджян, в полицейском участке, где содержалась Агекян, полицейский Карен Геворгян приказал раздеть её перед камерами видеонаблюдения и провести досмотр.