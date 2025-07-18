Пятница, 18 Июля 2025 17:59

АрмИнфо. Состояние здоровья 18-летнего Андраника Чемичяна, заключенного под стражу на два месяца по делу о якобы подготовке терроризма более известное как дело "о страйкболе", ухудшилось. Об этом сообщил адвокат Рубен Меликян в опубликованном видеоматериале на своей странице в Фейсбук.

Как рассказал адвокат, вчера в УИУ "Нубарашен" Чемичяна навестили родители, после чего они сообщили об ухудшения состоянии здоровья своего сына. Вслед за этим адвокат посетил тюрьму, чтобы встретиться с Андраником. "Замечу в этой связи, что суд удовлетворил лишь ходатайство о посещении моего подзащитного родителями. Между тем, у Андраника Чемичяна серьезные проблемы со здоровьем, по которым он получил отсрочку от армии из-за проблем с сердцем. В подтверждение этого были представлены соответствующие документы", - подчеркнул Меликян.

В связи с ухудшением состояния здоровья Чемичяна адвокат сообщил, что направил заявку начальнику Уголовно-исправительной службы и отдельно должностному лицу, отвечающему за здоровье заключенных, а также провел беседы с руководством тюрьмы.

Меликян выразил надежду, что в УИУ в связи с этим будет уделено должное внимание состоянию Чемичяна. "Помимо этого, я надеюсь, что после будет принято решение о проведении медицинского обследования", - добавил адвокат.

При этом он напомнил, что Чемичян изначально был задержан за хранение боеприпасов и подготовку якобы "теракта". Однако впоследствии выяснилось, что предметы, за которые его обвиняли, не являются боеприпасами и могут быть приобретены в любых специализированных магазинах. Адвокат в связи с этим назвал дело гнусным, и выразил надежду, что Апелляционный суд вынесет справедливое решение на их апелляцию.

"Я посоветовал Андранику воспринимать это как испытание. Такое может случиться с любым из нас. Несмотря на свой возраст, Андраник - зрелый парень, который очень сознательно относится к происходящему и преодолеет все, что с ним случилось", - резюмировал адвокат.

Напомним, что 9 июля представители правоохранительных органов Армении провели обыски в домах ряда членов АРФ "Дашнакцутюн", в том числе и депутата парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегама Манукяна. Позже в пресс- службе Следственного комитета Армении сообщили, что в рамках дела о подготовке "террористического акта" были задержаны 7 человек, в том числе и член молодежного крыла партии Андраник Чамичян. Все задержанные, кроме Чемичяна через 48 часов были отпущены на свободу. При этом дашнакцаканы уверены, что задержания их соратников - очередной политический заказ.