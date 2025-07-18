Пятница, 18 Июля 2025 17:36

АрмИнфо. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отправится в Грузию.

Как сообщает АПА, в рамках визита Джейхун Байрамов проведет встречу с грузинским коллегой. На встрече будут обсуждаться двусторонние отношения.