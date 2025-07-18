Пятница, 18 Июля 2025 17:29

АрмИнфо. На Армению с юга надвигаются теплые воздушные массы, что приведет к еще большему повышению температурного фона. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Согласно источнику, в результате проникновения теплых воздушных масс в Араратской и Сюникской долинах, а также в Ереване 21-23 июля ожидается значительный рост температуры воздуха. Днём с 16:00 до 17:00 ртутный столбик приблизится к +40 градусов. В течение следующих 5 дней в указанных районах также ожидается высокая пожароопасная ситуация.