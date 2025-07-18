Пятница, 18 Июля 2025 17:17

АрмИнфо. Сообщество армянских документалистов, фотографов, писателей и художников "Око за око" осудило использование министром образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Жанной Андреасян сцены международного кинофестиваля "Золотой абрикос" в политических целях.

С таким заявлением сообщество выступило на своей странице в Фейсбук в связи с введением в оборот проекта изменений в Закон РА "О кинематографии" во время проведения фестиваля в Ереване. В частности, согласно предлагаемым изменениям, власти получат имущественные и авторские права на фильмы. Кроме того, как отметили в сообществе, принятие такого закона приведет к нейтрализации международных совместных производств и создаст условия для конфликта интересов и коррупции, а исключение слова "Национальный" из ряда положений закона может открыть путь для создания фильмов, противоречащих интересам Армении и армянского народа.

"Эти изменения были введены как раз в то время, когда в Ереване проходит "Золотой абрикос", чтобы у кинематографистов, занятых фестивалем, не было времени отреагировать. Глава МОНКС Жанна Андреасян использовала сцену фестиваля для восхваления этих репрессивных изменений, поставив кинематографистов перед фактом и в неловкое положение", - считают представители сообщества.

При этом в "Око за око" выразили убеждение, что, учитывая посягательства властей на Конституцию в последние годы, роспуск Национального киноцентра Армении с нарушениями закона и фальсификации при принятии регламента кинофонда, игнорирующие мнение кинематографистов, а также переход Армении от демократии к диктатуре, развитие в стране невозможно до тех пор, пока у власти находится партия "Гражданский договор".

"Мы приветствуем сопротивление изменениям в этом законе всех кинематографистов, деятелей культуры, законодателей, юристов, средств массовой информации и киноманов в любой форме. Мы поддерживаем всех тех кинематографистов, которые пострадали от манипуляций Андреасян по использованию сцены "Золотого абрикоса" в политических целях. Желаем сил, энергии и крепких нервов всем борющимся с этими переменами. Кино - это не партия правящей силы, чтобы его содержание формировалось через смс", - резюмировали в сообществе. Напомним, что в этом году "Золотой абрикос" проходит в Ереване с 13 по 20 июля.