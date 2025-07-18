Пятница, 18 Июля 2025 16:59

АрмИнфо. Клиенты Ардшинбанка с vPOS теперь могут активировать мгновенные платежи в своих онлайн-кассах через Apple Pay. Новый сервис стал возможен благодаря национальной платёжной системе Arca и участию специалистов банка.

Партнер банка, компания UCom, уже успешно внедряет в своё приложение сервис приёма платежей Apple Pay. Банк готов предоставить эту услугу всем своим клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, использующим vPOS.

Сегодня физические лица часто оплачивают онлайн-покупки или услуги с помощью Apple Pay, как с телефона, так и с помощью часов и планшета на всех сайтах и в приложениях, где доступна онлайн-оплата. Стоит отметить, что услуга доступна клиентам Ардшинбанка с января 2022 года.

Сервис Apple Pay делает процесс совершения онлайн-покупок удобным: нет необходимости заполнять данные платежной карты, аутентификация осуществляется с помощью Face ID, Touch ID или пароля, что повышает безопасность финансовых операций и экономит время.