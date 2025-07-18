Пятница, 18 Июля 2025 15:35

АрмИнфо. Вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян принял посла Ирана в стране Мехди Собхани.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, собеседники обсудили последние события в регионе. Стороны обоюдно подчеркнули необходимость установления долгосрочного мира и стабильности в регионе и обменялись мнениями о перспективах разблокирования региональных коммуникаций.