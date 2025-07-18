Пятница, 18 Июля 2025 15:20

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении Жанна Андреасян приняла президента ФИБА Европа Хорхе Гарбахоса и исполнительного директора Камил Новака, которые прибыли в страну для наблюдения за чемпионатом Европы по баскетболу до 20 лет в дивизионе B.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МОНКС, в ходе встречи президент ФИБА выразил благодарность за высокое качество организации чемпионата. "21 сборная Европы в эти дни наслаждается гостеприимством Армении и прекрасно организованным турниром. ФИБА полностью поддерживает федерацию баскетбола Армении и впечатлена уровнем проведения соревнований", - отметил Гарбахоса.

В свою очередь, Жанна Андреасян поблагодарила за доверие к проведению чемпионата Европы по баскетболу в Армении и подчеркнула значимость дальнейшего сотрудничества между Федерацией баскетбола Армении и ФИБА Европа.

В ходе встречи министр выразила надежду, что эта первая совместная инициатива с ФИБА Европа станет хорошим прецедентом для организации большего числа международных мероприятий в Армении в будущем. В этой связи она представила программы, направленные на улучшение спортивной инфраструктуры, включая строительство и ремонт новых спортивных комплексов.

"Мы рассматриваем международные турниры, проводимые в нашей стране, как инвестиции в развитие спортивной инфраструктуры и обновление инвентаря, что, безусловно, будет способствовать популяризации различных видов спорта", - подчеркнула министр.

Андреасян в этом ключе обратила внимание, что проведение международных турниров является одним из важных направлений спортивной политики правительства Армении, включенного в стратегию сферы физической культуры и спорта на 2024-2030 годы.

Представляя программы, реализованные в направлении развития и популяризации баскетбола, министр отметила, что в этом году под эгидой премьер-министра Армении впервые был проведен турнир "баскетбольная лига школьников", в общинных этапах которого приняли участие около 8 тысяч школьников из всех областей Армении. По ее словам, учитывая общественный интерес, в будущем планируется проведение подобных турниров и на университетском уровне.

Согласно источнику, в рамках проходящего в Ереване чемпионата Европы до 20 лет в дивизионе B сборная Армении сегодня, 18 июля, сразится со сборной Португалии в борьбе за 9-16-е места. Матч состоится в спортивном комплексе "Мика", подведомственном спортивному управлению, и начнется в 18:30.