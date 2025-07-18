Пятница, 18 Июля 2025 13:24

АрмИнфо. Благодаря сотрудничеству между Америабанком и Arca, теперь уже можно совершать платежи через Apple Pay также и на армянских онлайн-платформах. Эта функция активна как для iPhone, так и для других устройств Apple.

Напомним, что с 18 января 2022г. держатели карт Америабанка имеют возможность совершать платежи через Apple Pay в тысячах физических точек оплаты. Отныне Apple Pay можно также использовать для совершения онлайн-покупок в приложениях и на сайтах, где эта функция активирована. При этом вводить платежные данные не нужно, поскольку идентификация производится так же, как и при обычных POS-платежах, т.е. с помощью Face ID или Touch ID, и является столь же безопасной, быстрой и удобной.

Все бизнес-клиенты, пользующиеся услугой vPOS Америабанка, могут активировать функцию приема платежей через Apple Pay и начать принимать платежи таким способом в своих интернет-магазинах и приложениях.

Добавим, что vPOS Америабанка также можно получить и активировать онлайн, через платформу MyBusiness.am.

Об Америабанке

Америабанк является ведущим финансово-технологическим учреждением Армении и играет важную роль в экономике страны. В рамках стратегии цифровой трансформации Банк внедряет и постоянно совершенствует уникальные для рынка продукты, услуги и инновационные платформы, призванные удовлетворить финансовые и нефинансовые потребности клиентов.

Являясь динамично развивающейся финтех-средой, Америабанк предлагает комплексные решения для улучшения качества жизни.