Пятница, 18 Июля 2025 13:13

АрмИнфо. Организация "Международная христианская солидарность" (Christian Solidarity International, CSI) присоединилась к другим защитникам религиозных свобод, призвав правительство Армении прекратить гонения на Армянскую церковь.

В заявлении организации и отдельные лица выражают "серьёзную обеспокоенность в связи с активизацией кампании правительства Армении против Армянской Апостольской церкви и её сторонников". Среди подписавших заявление - НПО "Коптская солидарность" и "SOS Chretiens d'Orient".

"За последние несколько недель мы стали свидетелями, по всей видимости, произвольных задержаний высокопоставленных священнослужителей и видных сторонников церкви, экспроприации их имущества и применения силы полицией в священных местах, включая Первопрестольный Эчмиадзин Армянской Апостольской церкви", - говорится в заявлении.

В заявлении организации отмечается, что среди задержанных - архиепископ Микаел Аджапаян, архиепископ Баграт Галстанян и российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян.

В заявлении также подчеркивается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал к отстранению Католикоса Церкви от должности и назначению ему на эту должность комиссии, созданной правительством. Это противоречит статье 17 Конституции Армении, которая гарантирует отделение церкви от государства.

В заявлении выдвигаются следующие требования: немедленно и безоговорочно освободить Самвела Карапетяна, задержание которого не имеет законных оснований; освободить архиепископа Микаэла Аджапахяна и архиепископа Баграта Галстаняна и провести независимое и прозрачное расследование предъявленных им обвинений; прекратить любое вмешательство во внутренние дела Армянской Апостольской Церкви, включая продолжающуюся кампанию по делегитимации её духовенства и замене руководства посредством государственных механизмов; прекратить все формы ответного экономического принуждения, включая политически мотивированную экспроприацию, административное преследование и цензуру мирных публичных выступлений; восстановить независимость судебной системы, гарантируя, что суды Армении больше не будут использоваться в качестве инструментов политического преследования или контроля со стороны исполнительной власти.

"Проявления совести, веры и законное инакомыслие не должны стать наказуемыми деяниями ни в одной стране, заявляющей о своей верности демократическим ценностям", - говорится в заявлении.