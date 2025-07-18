Пятница, 18 Июля 2025 12:40

АрмИнфо. Правоохранительные органы Армении раскрыли убийство бывшего заместителя министра обороны РА Ваграма Хорхоруни, совершенное 27 лет назад.

Согласно сообщению Следственного комитета РА, в результате масштабных следственных и процессуальных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы национальной безопасности, было выявлено, что С.А., Х.Н. и А.А. 10 декабря 1998 года из корыстных побуждений, при организации и соучастии С.А., совершили убийство бывшего заместителя министра обороны РА Ваграма Хорхоруни, незаконно приобретя и храня огнестрельное оружие.

В частности, С.А., будучи военнослужащим, намеревался организовать убийство бывшего заместителя министра обороны РА Ваграма Хорхоруни из корыстных побуждений. В ноябре-декабре 1998 года С.А. договорился с жителями Нагорного Карабаха Х.Н. и А.А., предложив им $10 тысяч и $15 тысяч соответственно за совершение убийства. Для совершения преступления С.А. приобрел у брата Х.Н., А.Н., с которым состоял в близких отношениях, самодельный ствол и глушитель для пистолета "Макарова", которые установил на незаконно хранящийся у него 9-мм пистолет Макарова, являвшийся орудием преступления, после чего испытал его, выстрелив за городом, чтобы определить cтепень глушения. Убедившись, что глушитель недостаточно снижает звук выстрела, он с помощью А.Н. разобрал пули, отделив пули от гильз, а затем собрал их кустарным способом, в результате чего на гильзах и пулях остались следы технического воздействия.

Г.Н. и А.А. прибыли в Ереван 7 декабря 1998 года, а С.А. - 8 декабря для осуществления своего преступного замысла, прихватив с собой указанное выше огнестрельное оружие, которое и стало орудием преступления. Действия преступной группы были координированы и полностью спланированы С.А., который 8 декабря указал дом, в котором проживал Ваграм Хорхоруни.

Вечером 9 декабря 1998 года члены преступной группы, действуя по предварительному сговору, встретились на площади Республики и на автомобиле, которым управлял Х.Н., подъехали к дому Ваграма Хорхоруни, где устроили засаду, ожидая его возвращения домой. По предварительной версии, Х.Н. ждал в машине, а С.А. и А.А. находились у входа в дом. 10 декабря 1998 года, около 00:30, когда Ваграм Хорхоруни вошел в здание, чтобы пройти в свою квартиру, на лестничной площадке первого этажа С.А. и А.А., дополняя действия друг друга, произвели в него пять выстрелов из незаконно хранящегося у них вышеуказанного огнестрельного оружия. Три патрона попали в лицо Хорхоруни, а два - в левую заднюю поверхность грудной клетки, в результате чего последний скончался на месте, а члены преступной группы С.А., А.А. и Х.Н. скрылись с места преступления.

На основании достаточных доказательств, полученных в ходе предварительного расследования, а также доказательств совершения преступления, в отношении С.А. возбуждено уголовное дело по статье 155, части 2, пункта 10 Уголовного кодекса РА (Убийство, совершенное из корыстных побуждений) и статье 335, части 1 (незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов и иных материалов, устройств, предметов). С.А. задержан.

Следственный комитет представит официальное сообщение о ходе и результатах предварительного расследования по данному уголовному делу.

По поручению председателя СК, ведомство в настоящее время расследует другие известные громкие дела об убийствах.