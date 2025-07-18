Пятница, 18 Июля 2025 12:39

АрмИнфо. Задержание и последующий арест бизнесмена, главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна могут стать катализатором для новой политической консолидации на оппозиционном поле. Такого мнения придерживаются в гражданской инициативой "Айакве".

В публикации инициативы на странице в телеграмм-канале напоминается, что один из крупнейших благотворителей армянского народа, Самвел Карапетян, был арестован всего через несколько часов после того, как произнес нейтральную речь в защиту Армянской Апостольской Церкви (ААЦ).

"Между тем, другой известный благотворитель, защищающий церковь, экс-госминистр Арцаха и меценат Рубен Варданян, который также критиковал премьер-министра, теперь находится в тюрьме в Баку", - добавили в "Айакве".

В этом ключе в гражданской инициативе обратили внимание, что аресты связаны с тем, что премьер-министр Никол Пашинян видит в Самвеле Карапетяне потенциальную угрозу для своей власти. "Он еще не сталкивался с человеком такого калибра, и все больше людей убеждаются, что Никол Пашинян - трус номер один в Армении. Именно это и обусловило задержание и арест Самвела Карапетяна", - резюмировали в "Айакве".

Отметим, что меценат, президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Днями ранее бизнесмен заявил, что начал процесс формирования политической команды, отметив при этом, что не исключает внутриполитического сотрудничества с единомышленниками.

Напомним, что Рубен Варданян и другие 22 армянских пленных уже более 650 дней незаконно арестованы в Баку. Международная общественность и правозащитные организации многократно требовали незамедлительным образом и безоговорочно освободить армянских христианских политических заключённых и военнопленных.