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 Пятница, 18 Июля 2025 12:03
Александр Аванесов

Минздрав РА предупреждает: жара опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом

Минздрав РА предупреждает: жара опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом

АрмИнфо.  Жара опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Высокие температуры создают нагрузку на сердце и сосуды, ускоряют потерю жидкости и повышают или понижают артериальное давление. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения РА.

Ведомство отмечает, что это особенно опасно при гипертонии, сердечной недостаточности и диабете. "При сердечно- сосудистых заболеваниях пейте 1,5-2 литра воды ежедневно, даже если нет  чувства жажды, избегайте пребывать на солнце с 11:00 до 17:00, носите лёгкую, светлую одежду и головной убор, измеряйте артериальное давление 1-2 раза в день, обсудите с врачом возможное изменение приёма лекарств", - подчеркивается в сообщении.

 

Минздрав призывает при появлении слабости, боли в груди, головокружении немедленно обращаться к врачу.

"При сахарном диабете контролируйте уровень глюкозы, держите инсулин и глюкометр в надлежащих условиях, ограничьте физическую активность в жару, при плохом самочувствии измерьте уровень глюкозы в крови и обратитесь к врачу.  Используйте также кондиционер или вентилятор. Рекомендуется включить в рацион свежие овощи и фрукты. Ограничьте употребление жирной, соленой и копчёной пищи.  Пейте достаточное количество воды, избегайте сладких соков и газированных напитков. Планируйте  прогулки только по утром и вечерам", - говорится в сообщении. 

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