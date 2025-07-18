Пятница, 18 Июля 2025 12:02

АрмИнфо. Ушла из жизни заслуженная артистка Арцаха, известная солистка ансамбля "Мы - наши горы", "Айа" Арцаха Анаит Овсепян. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Арцаха на своей странице в Фейсбук.

В Министерстве выразили соболезнования в связи со смертью артистки. "Благодаря Анаит Овсепян фигура "Айи" стала живым символом материнского тепла, мудрости, смелости и силы. С ее смертью исполнительское искусство Арцаха лишилось важного культурного облика. Она навсегда останется в памяти зрителей как одухотворенная "Айа Арцаха", олицетворяющая преданность, красоту и гордость", - подчеркнули в Министерстве.

Отметим, что Анаит Овсепян родилась в 1951 году в селе Тагавард Мартунинского района в семье артистов. С 2000 года она работала в Государственном ансамбле песни и танца Арцаха "Мы - наши горы". В 2018 году третий президент Республики Арцах Бако Саакян присвоил ей звание "Заслуженной артистки Арцаха". Кроме того, долгие годы она обучала молодое поколение пению и музыке в районном Доме пионеров при средней школе Аскеряна.