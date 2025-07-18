Пятница, 18 Июля 2025 11:50

АрмИнфо. В Ереване пройдет чемпионат Европы по волейболу U 16. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

Как отмечается в сообщении, турнир пройдет с 23 июля по 5 августа. В нем примут участие около 500 спортсменов из Франции, Польши, Италии, Венгрии, Латвии, Чехии, Турции, Болгарии, Испании, Украины, Австрии, Греции, Сербии, Словении и Румынии. Всего состоятся 60 матчей.

МОНКС также напоминает, что в эти дни в Ереване проходит чемпионат Европы U20 дивизиона B по баскетболу. В течение года Армения примет также чемпионат мира дивизиона IV по хоккею с шайбой и 60-й чемпионат Европы по карате.