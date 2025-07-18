Пятница, 18 Июля 2025 11:31

АрмИнфо. Иран приветствуем процесс нормализации отношений Армении с Азербайджаном и Турцией. Об этом заявил посол Ирана в Армении Мехди Собхани в интервью Общественному телевидению Армении.

"Вы соседи и естественно, соседи должны жить друг рядом с другом в мире и безопасности. Что касается деблокады, то вы хорошо знакомы с наше позицией к вопросу разблокирования региональных коммуникаций. Мы не против разблокировки региональных коммуникаций, однако, они должны осуществляться с полным уважением к суверенитету сторон и страны региона должны иметь возможность пользоваться ими", - сказал дипломат.

На просьбу дать оценку Ирана по вопросу диверсификации внешней политики и сближению отношений между Арменией и Западом, Собхани отметил, что в Тегеране рассматривают диверсификацию внешней политики Армении как ее естественное право.

"Мы не считаем это шагом, направленным против Ирана. Армения пытается разными путям диверсифицировать свои отношения во благо национальных интересов. Армения - это суверенное государство, и мы не можем диктовать ей, как выстраивать свою внешнюю политику. Вместе с тем, мы надеемся, что развитие отношений Армении с другими странами будет способствовать и укреплению ее отношений с Ираном", - отметил посол Ирана.

По его словам, в Иране ожидают, что улучшение армяно-европейских связей будет использовано для развития армяно-иранских отношений. "Правительство Армении заверило нас, что развитие ее внешнеполитических связей не направлено против Ирана или его ослабления, и мы доверяем армянским друзьям. Правительство Армении очень тонко сохраняет и защищает отношения с Ираном", - сказал дипломат.

В этом ключе он выразил благодарность армянской стороне за четкую позицию, выраженную в ходе 12-дневной ирано-израильской войны.