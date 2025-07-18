Пятница, 18 Июля 2025 11:15

АрмИнфо. В рамках рабочего визита в Брюссель вице-премьер РА Мгер Григорян провел встречу с исполнительным вице- президентом Европейской комиссии по вопросам сплочения и реформ Рафаэлем Фито. Об этом сообщила пресс-служба правительства РА.

Как отмечается в сообщении, в начале встречи стороны с удовлетворением подчеркнули важность политического диалога Армения-ЕС, который вступил в новую, более интенсивную фазу.

Собеседники указали на необходимость вовлечения Армении в региональные инициативы, обсудив, в частности, новый стратегический подход ЕС к Черноморскому региону.

Мгер Григорян коснулся инициативы правительства Армении "Перекрёсток мира", отметив её роль в установлении прочного мира и стабильности в регионе. Была отмечена связь данной инициативы со стратегией ЕС "Глобальные ворота".

Мгер Григорян и Рафаэль Фито также обменялись мнениями о возможностях развития торгово-экономических отношений между Арменией и ЕС.

Отметим, что Европейская комиссия по вопросам сплочения и реформ (DG REGIO) является одним из 33 генеральных директоратов Европейской комиссии. Она отвечает за политику сплочения Европейского Союза, направленную на сокращение экономических, социальных и территориальных различий между регионами. Ее основная цель - обеспечить, чтобы все регионы ЕС могли участвовать в общем процветании и развитии.