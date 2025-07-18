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АрмИнфо. Вице-премьер РА Мгер Григорян накануне представительстве Республики Армения в Европейском союзе принял генерального директора Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герта-Яна Копмана.
Как передает пресс-служба правительства, основной темой встречи стали направления совместных программ, реализуемых в рамках Плана ЕС по повышению устойчивости и росту.
Собеседники также обсудили ход переговоров по либерализации визового режима и проводимую в этом контексте работу по цифровизации.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о перспективах разблокирования коммуникаций и модернизации инфраструктуры в регионе в рамках инициативы "Перекрёсток мира".
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|Омбудсмен: проблема подготовки специалистов, преподающих языки национальных меньшинств, остаётся актуальной
|EU-Armenia SME Fund, управляемый Amber Capital Armenia, инвестирует 4 миллиона долларов США в компанию Auto Gallery.
|Политик: идея "аутсорсинга" коридора является не первой и не последней попыткой удовлетворить интересы сверхдержав
|В Ереване обсуждены вопросы повестки двусторонних отношений между Арменией и США
|В Минюсте Армении обсуждены вопросы, связанные с профилактикой самоубийств в УИУ
|Политик: в 2019 году премьер-министру РА Минской группой ОБСЕ были представлены два предложения
|Премьер Армении принял посла Великобритании
|Спикер НС Армении принял новоназначенного посла Китая
|Российская Федерация не собирается "заглядывать в карманы" Армении и Европейского Союза - МИД РФ
|Адвокат: Задержанная мать троих несовершеннолетних детей вскоре будет на свободе
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|Спикер парламента Армении обсудил с завершающим миссию послом Великобритании вопросы региональной безопасности
|Пашинян уволил с должности главу Госконтрольной службы страны
|В Ереване открылась выставка фоторабот Аббаса Киорастами
|Ереван и Монтевидео подпишут соглашение о побратимстве
|В Ереване обсудили вопросы сотрудничества Армения-Великобритания в сфере обороны
|Представители аппарата Омбудсмена Армении посетили арестованную мать троих несовершеннолетних детей в медцентре "Абовян"
|Секретарь Совбеза Армении провел телефонный разговор с коллегой из Ирана
|Шахвердян: Алиев показал Бердымухамедову отреставрированную Рубеном Варданяном Верхнюю Мечеть города Шуши
|Премьер Грузии рассказал, каким будет их выбор если будет стоять вопрос между миром и стабильностью и безвизовым режимом
|Премьер Армении попрощался с послом Ливана
|Вардашенцы провели акцию протеста у здания правительства, требуя решения проблемы аварийных общежитий
|Амир Надери: Чтобы нажать "Action", мне нужно прийти к истинному я
|Племянник Самвела Карапетяна рассказал о трех фейках, которые власти Армении применят в отношении новой политической силы
|В целях подготовки армянских спортсменов к Олимпийским играм 2028 года правительство РА направит необходимые финансовые ресурсы
|Армения и Греция будут сотрудничать в вопросах, связанных с сохранением культурных ценностей
|Власти Армении хотят повысить уровень общественного здравоохранения
|Еще 7 семей из Лорийской области Армении, пострадавшие в результате землетрясения, получат государственное содействие
|Работа по организации и проведению конференции COP - 17 на высоком уровне будет продолжена в полном объеме
|Адвокат: ЕСПЧ направил запрос Армении относительно условий содержания арестованной матери трёх несовершеннолетних детей
|Установлены дипломатические отношения между Туркменистаном и Республикой Руанда
|Состоялся телефонный разговор между главами МИД Туркменистана и Республики Хорватия
|Кремль: Россия заинтересована во взаимодействии с Арменией по всем направлениям
|Idram — участник Tech Week 2025
|Абоненты Ucom всё активнее используют интернет в роуминге
|В Люксембурге состоялась церемония подписания соглашения о финансировании ЕИБ программы "Армения - устойчивый Сюник"
|Греция поддерживает Армению в реализации CEPA и готова при необходимости делать больше
|Памятник Шарлю Азнавуру установлен - мэрия Еревана
|Ардшинбанк — движущая сила экономики Армении
|Политолог: Армению втягивают в инициативу "Global Getaway", инициированную ЕС
|РПА: До тех пор, пока армянский народ будет интересовать "ади-буди", а не Абу- Даби, ни один вопрос в стране не будет решен
|Блокировка армянских грузов в Грузии подрывает дух многовековой грузино- армянской дружбы - Зурабишвили
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