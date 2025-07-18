Пятница, 18 Июля 2025 11:09

АрмИнфо. Вице-премьер РА Мгер Григорян накануне представительстве Республики Армения в Европейском союзе принял генерального директора Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герта-Яна Копмана.

Как передает пресс-служба правительства, основной темой встречи стали направления совместных программ, реализуемых в рамках Плана ЕС по повышению устойчивости и росту.

Собеседники также обсудили ход переговоров по либерализации визового режима и проводимую в этом контексте работу по цифровизации.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о перспективах разблокирования коммуникаций и модернизации инфраструктуры в регионе в рамках инициативы "Перекрёсток мира".