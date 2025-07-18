Пятница, 18 Июля 2025 11:05

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уходит в недельный отпуск. Об этом сообщила пресс-служба правительства РА.

Как отмечает источник, глава государства будет находиться в отпуске с 18 по 23 июля включительно.

В сообщении не говорится, где именно проведет отпуск Никол Пашинян.