Четверг, 17 Июля 2025 22:46

АрмИнфо. Фонд малых и средних предприятий ЕС-Армения (EU-Armenia SME Fund) инвестирует 4 миллиона долларов США в акционерный капитал компании Auto Gallery для поддержки развития экологичной мобильности и расширения рынка.

В настоящее время компания специализируется на официальном обслуживании и дистрибуции электрических легких коммерческих и легковых автомобилей последнего поколения. Инвестиции направлены на поддержку планов по расширению бизнеса с известными международными партнерами, расширяя ассортимент продукции и предлагаемые услуги.

Инвестиционные средства пойдут на поддержку проектов компании по расширению и улучшению ее экологических, социальных и корпоративных практик управления, а также на создание новых рабочих мест в стране.

ЗАО «Авто Галерея» является единственным официальным представителем IM Motors и Saic Maxus в Армении. Компания расширяет свой ассортимент продукции и услуг благодаря сотрудничеству с признанными мировыми лидерами в области технологий и автомобилестроения, такими как CATL и SCANIA.

На текущем этапе перехода на электромобили дилерскому центру крайне важно расширять свои мощности и инвестировать в оборотный капитал, чтобы соответствовать быстрому росту спроса на рынке, особенно в коммерческих транспортных парках, а также в частном и общественном транспорте. Успешная реализация этого проекта приведет к развитию транспортной инфраструктуры, внедрению новых стандартов качества и созданию рабочих мест. Эта инициатива соответствует более широким стратегическим целям повышения эффективности логистики и расширения доступа к решениям для устойчивой мобильности.

Компания Auto Gallery CJSC, основанная в 2023 году, возглавляется командой менеджеров с многолетним опытом работы в отрасли. Компания является надежным поставщиком услуг для коммерческих автопарков и логистических решений как для бизнеса, так и для частных клиентов. Auto Gallery стремится расширить свой портфель, представляя новые мировые бренды и исследуя возможности регионального роста для удовлетворения меняющихся потребностей рынка.

«Инвестиции в Auto Gallery отражают нашу приверженность содействию устойчивому экономическому росту и инновациям в Армении», — заявил Анушаван Симонян, генеральный директор Amber Capital Armenia. «Мы уверены, что это партнерство не только ускорит переход к экологичной мобильности и более высоким стандартам эксплуатации в Армении, но и будет способствовать созданию рабочих мест, улучшению логистической инфраструктуры и повышению качества обслуживания в автомобильном секторе».

Геворг Геворгян, основатель и директор ЗАО «Авто Галерея», отметил: «На данном этапе развития сотрудничество с Фондом малого и среднего бизнеса ЕС-Армения позволит нам двигаться вперед быстрее и увереннее. Наша главная цель — предлагать высококачественные услуги и эффективные решения для удовлетворения повседневных проблем и потребностей потребителей, а также способствовать экологически устойчивому развитию страны».

«Это партнерство с Amber Capital позволяет нам использовать сильные стороны друг друга и способствовать развитию инновационных практик в Армении. Этот проект демонстрирует, как частный капитал, руководствуясь твердыми принципами, может ускорить инновации, привлекая значительные инвестиции в перспективные секторы. Он также отражает нашу общую приверженность построению более устойчивого и конкурентоспособного частного сектора в Армении», — заявил Георгий Ахалкаци, глава офиса ЕБРР в Армении.

«ЕС давно привержен поддержке экономического развития Армении и диверсификации торговли, в том числе посредством поддержки таких важных игроков на рынке капитала, как инвестиционный фонд Amber Capital. Мы считаем, что эта сделка знаменует собой еще один шаг на пути к более устойчивому росту, экологичной мобильности и повышению качества услуг. Мы продолжим наши усилия по стимулированию роста, поддержке инновационных и экологичных бизнес-решений путем расширения доступа к финансированию и местным рынкам капитала», — заявил г-н Франк Хесс, руководитель отдела сотрудничества EUD.

Фонд прямых инвестиций ЕС-Армения для малых и средних предприятий под управлением Amber Capital был запущен в Армении в январе 2020 года при поддержке Европейского союза (ЕС), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Amundi-ACBA Asset Management, Фонда «Грайр и Анна Овнанян» и инвестиционной команды Amber Capital. С тех пор Фонд привлек дополнительный капитал от Армянского фонда национальных интересов, C-Quadrat Ampega Asset Management Armenia, Голландского банка развития предпринимательства (FMO) и правительства Армении, а также ряда инвесторов из диаспоры, с общим объемом привлеченного капитала более 60 миллионов долларов США. Фонд стремится финансировать устойчивый рост армянских МСП посредством капиталовложений и внедрения высоких стандартов в области охраны окружающей среды, социальной сферы и корпоративного управления. Эта сделка стала 14-й инвестицией Фонда МСП ЕС-Армения.