Четверг, 17 Июля 2025 19:57

АрмИнфо. Стремление к доминированию над тем или иным важным географическим объектом издавна является одной из движущих сил мировой истории и политики. Об этой в своей статье пишет заместитель председателя Республиканской партии, бывший министр образования и науки РА Армен Ашотян.

По его словам, кольцо вокруг Сюника, которое под видом "аутсорсинга" продвигает премьер-министр РА Никол Пашинян, - не первая и не последняя попытка в истории удовлетворить интересы различных сверхдержав в ущерб суверенитету Армении. "Давайте вместе вспомним, как развивались попытки передать на аутсорсинг важные логистические объекты. Известно, что ещё в 1879 году Франция пыталась построить Панамский канал, соединяющий Атлантический и Тихий океаны, но эта попытка провалилась. А в начале XX века инициатива перешла к Соединённым Штатам. В то время Панама была не отдельным государством, а провинцией Колумбии, сенат которой отказался ратифицировать соглашение о строительстве и передаче права собственности на этот стратегически важный объект Соединённым Штатам. Исходя из собственных интересов, Соединённые Штаты поощряли и поддерживали Панаму в её отделении от Колумбии, чтобы беспрепятственно реализовать свои планы. Контроль США над каналом впоследствии привёл к серьёзной напряжённости в двусторонних отношениях, которую США нейтрализовали в 1999 году, когда были вынуждены вернуть канал Панаме. Авантюра с "внешней делегацией" завершилась, и Панама восстановила контроль над этой стратегически важной инфраструктурой", - отметил политик.

Вспомнил он и про Суэцкий канал, идея строительства которого также принадлежала Франции, она возникла во время Египетского похода Наполеона. "В 1869 году канал был торжественно открыт (кстати, всемирно известная опера Верди "Аида" была написана и впервые поставлена именно по этому случаю). Управление каналом также было <делегировано: 52% принадлежало Франции, 44% - египетскому паше, а остальные акции принадлежали представителям 12 стран. Даже при этих условиях доля египетской стороны в прибыли составляла всего 15%. "Делегирование" на этом не закончилось - из-за долгов египетский лидер продал свою долю Великобритании, а право на прибыль - Франции. Такая ситуация, нарушавшая суверенитет Египта, продолжалась до 1956 года, когда, не дожидаясь окончания срока концессионного соглашения, президент Насер национализировал канал, в ответ на что Франция, Великобритания и Израиль напали на Египет, который благодаря советской поддержке смог сохранить окончательный контроль над каналом. Египетский народ волей и войной восстановил свой суверенитет и вернул "делегированный" канал", - напомнил Армен Ашотян.

Он также указал на Черноморские проливы, борьба за контроль над которыми также имеет древнюю историю. "Эти проливы издавна были в центре внимания российской, а затем и советской политики, поэтому Россия, добившись больших успехов в нашем регионе, постоянно шла на уступки на Кавказе ради Балкан. После образования Турецкой Республики, согласно Лозаннскому договору, проливы формально принадлежали Анкаре, но их использование контролировалось международным агентством под эгидой Лиги Наций.

Конвенцией Монтрё, подписанной в 1936 году, контроль над проливами был возвращён Турции, которая, однако, была связана определёнными обязательствами. Хотя проливы теперь полностью принадлежат Турции, Анкара недовольна даже этим положением и, чтобы обойти международные обязательства, пытается построить искусственный "Стамбульский" канал параллельно Босфору, что будет выходить за рамки международных обязательств Турции.

Три описанных примера подтверждают одну общую истину, которую Пашинян пытается замаскировать: любая передача объектов геополитического значения на аутсорсинг - это удар по суверенитету. И достойные государства не только не допускают новых ошибок, но и исправляют предыдущие", - констатировал политик.