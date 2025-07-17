Четверг, 17 Июля 2025 19:44

АрмИнфо. 17 июля председатель Национального Собрания РА Ален Симонян принял посла США в Армении Кристину Куинн.

Как передает пресс-служба парламента, в ходе встречи собеседники обсудили вопросы повестки двусторонних отношений между Арменией и США, а также возможности расширения сотрудничества. Отдельное внимание было уделено перспективам развития экономических связей.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с региональными событиями.