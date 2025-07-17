Четверг, 17 Июля 2025 19:42

АрмИнфо. В Министерстве юстиции Армении обсуждены вопросы, связанные с профилактикой самоубийств и членовредительства в местах лишения свободы. Согласно сообщению пресс- службы Минюста, заместитель министра юстиции Геворг Кочарян принял участие в обсуждениях программ "Профилактика самоубийств и членовредительства в местах лишения свободы" и "Применение личного досмотра". Слушания были организованы общественной организацией "Социальная справедливость".

Заместитель министра отметил, что обсуждаемые темы и формируемое вокруг них законодательство являются стратегическими приоритетами для министерства, поэтому эффективное сотрудничество гражданского общества, государственных органов и международных партнеров высоко ценится, что является важным условием для обеспечения обоснованных и легитимных решений при разработке отраслевой политики.

Геворг Кочарян подчеркнул, что совместная работа может внести значительный вклад в процесс выявления существующих проблем, их чёткой фиксации и, при необходимости, разработки системных изменений с целью совершенствования уголовно- исправительной системы.

Напомним, что 4 июля осужденный (1987 г.р.), отбывающий наказание в УИУ, был найден в камере повешенным. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В последние годы в УИУ наблюдается рост числа смертей в УИУ. Только в этом году зарегистрирован уже 16-й случай смерти.