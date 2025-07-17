Четверг, 17 Июля 2025 19:23

АрмИнфо. В 2019 году премьер-министру РА Николу Пашиняну Минской группой ОБСЕ были представлены два предложения: одно в апреле, другое в июне. Это были документы с совершенно новым содержанием, поскольку впервые в них отсутствовал чёткий механизм определения статуса Нагорного Карабаха. Об этом на странице Армянского национального конгресса в Facebook написал зампред АНК Левон Зурабян.

По его словам, план был следующим: предлагалось вернуть пять районов, а коридорные части Лачина и Кельбаджара только после определения окончательного статуса Нагорного Карабаха в результате переговоров между Арменией и Азербайджаном. "То есть, Нагорный Карабах, а также Лачин и Кельбаджар, оставались под контролем Армении до тех пор, пока Азербайджан не согласится на статус, приемлемый как для Армении, так и для Нагорного Карабаха. Был ли план лучше этого?",- написал Зурабян.