Четверг, 17 Июля 2025 19:22

АрмИнфо. 17 июля премьер-министр РА Никол Пашинян принял Чрезвычайного и полномочного посла Великобритании в Армении Джона Галлахера, завершающего свою дипломатическую миссию в стране.

Как передает пресс-служба правительства, в ходе встречи собеседники с удовлетворением отметили, что в последние годы между Арменией и Соединенным Королевством установился активный политический диалог, что придало новый импульс развитию двустороннего сотрудничества.

В этой связи премьер-министр Пашинян подчеркнул личный вклад посла Галлахера и выразил благодарность за тесное сотрудничество.

Стороны обменялись мнениями по вопросам повестки армяно-британских отношений, подчеркнув важность организации взаимных визитов на высоком уровне.

Никол Пашинян пожелал послу успехов в его дальнейшей деятельности.