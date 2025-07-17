Четверг, 17 Июля 2025 19:14

АрмИнфо. 17 июля председатель Национального Собрания РА Ален Симонян принял новоназначенного Чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Армении Ли Синьвэя.

Как передает пресс-служба НС, поздравив посла с назначением, Ален Симонян выразил надежду, что благодаря его деятельности сотрудничество между двумя странами приобретет новый импульс и раскроет весь свой потенциал.

Стороны также затронули вопросы региональной безопасности, представляющие взаимный интерес.