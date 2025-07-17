Четверг, 17 Июля 2025 19:12

АрмИнфо. Благодаря общественному давлению, заключенная под трехмесячный арест мать троих несовершеннолетних детей Лиана Арутюнян вместе со своим малышом выйдет на свободу.

Адвокат Арутюнян Заруи Постанджян на своей странице в Фейсбук, в частности, написала: " Благодаря совместным усилиям, задержанная мать троих несовершеннолетних детей Лиана Арутюнян вместе со своим малышом вновь присоединится к своим двум детям".

Более того, как стало известно из СМИ, решение о смене меры пресечения принял тот же судья Аршак Матевосян, который ранее вынес решение об аресте Арутюнян. Судья изменил меру пресечения с ареста на административный надзор и подписку о невыезде, учитывая наличие у задержанной трех несовершеннолетних детей.

Заметим, что ранее Постанджян сообщила, что судья Матевосян "без достаточных оснований изменил меру пресечения для Лианы Арутюнян с запрета на отсутствие на заключение под стражу на три месяца". Она выразила уверенность в том, что данное решение судьи стало актом возмездия за высказанные Арутюнян слова в ходе заседания, и охарактеризовала такие действия как некомпетентные и злоупотребление властными полномочиями.

Напомним, что Лиана Арутюнян была допрошена в качестве свидетеля в рамках дела об организации незаконной миграции, однако впоследствии в отношении нее было возбуждено уголовное дело по обвинению в ее содействии. В связи с ситуацией Постанджян подала три иска, в том числе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Впоследствии ЕСПЧ направил запрос компетентным органам Армении относительно условий содержания в Уголовно-исполнительном учреждении "Абовян" матери троих несовершеннолетних детей, включая восьмимесячного малыша Лианы Арутюнян. Адвокат задержанной выразила убеждение, что это публичное уголовное преследование лишено оснований и дело не имеет отношения к организации незаконной миграции, поскольку ее подзащитная всего лишь несколько раз переводила документы для граждан Индии.