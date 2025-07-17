Четверг, 17 Июля 2025 17:53

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 жилой дом 67 на улице Кохбаци, жилые дома 38, 40, 40а на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частный дом 36 на улице Аргишти, частные дома 10-60 на пр. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы 2-6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Сари Таге; жилые дома 33-41 на улице Туманян, жилой дом 17 на улице Парпеци, жилые дома 1, 1а, 3, 4 наулице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 частные дома 3-47/3 на переулке Каленца;

административный округ Эребуни Еревана:

11:00-17:00 частные дома в кв. “Арцах”, частные дома на улице Мурацан, улица Эребуни, жилой дом 192 на улице Мурацан, улицы Нор Ареша 4, 15, жилые дома 5, 7, 9 на 15-ойулице Нор Ареша и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Воскеат;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Джрамбар, Кучак, Мравян полностью;

в Араратской области:

10:00-11:00 частично улицы Сарибека Варданяна, Сароян, Гая, Туманян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди;

10:00-12:00 частично село Азаташен, Геганист и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично улица Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди; частично села Ноякерт, Таперакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-14։30 частично село Шаумян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:00 частично улицы Исаакяна, Арцаха, Чаренца, Гнуни, А. Хачатряна, Шираза, Шаумяна, Севака, Нар-Доса, Маштоца, Камо, Армена Базояна, Марата Хачатряна, Сазаи Никогосян, Артака Барсегяна, Арама Яхяна, Гетапня в городе Веди;

в Вайоц Дзорской области:

10։30 - 12։30 частично село Шатин, Ринд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 частично улицы Шинарарнери, Шаумяна, Антараин в городе Джермук; села Гндеваз и Кечут; птицефабрика Гндеваза, ЗАО “Джермук Груп”, станции компаний “Вива Армения”, “Тим Телеком”, ‘Юком”, каскад “Арпа-Севан”, абонент (не являющийся жильцом) “Арскар” в городе Джермук;

10։30 -16։00 села Азатек, Зедеа, Пор; частично село Заритап и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11:00-14։00 община Мргашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично община Нор Артамет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “СВС Агро”, станции компаний “Вива Армения”, “Юком”, ООО “Консарк”, “Роял Глас Груп”, собственники “В. Саакян”, “Лилит Саакян”, “Гаяне Погосян”, “Г. Мурадян”, “Г. Навасардян”; квартал “Нор” в селе Нор Артамет и насосная станция Нор Артамета; частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, воинская часть СНБ и МЧС в селе Зовуни;

11:00-17։00 улица Азатутян с прилегающими переулками в селе Дзорахбюр; квартал ‘Банаван” в селе Гарни; завод “Феро”, Озонакаян и прилегающие абоненты;

в Гегаркуникской области:

10:30-16:30 квартал “Черемушка”, жилые дома 10-57 на улице Шираза, 33-162 на улице Чаренца, 21-39 на улице Лчапян, 1-17 на 1-ом переулке Наирян, 2-15 на улице Азнавура, 40-59 на улице Налбандяна, 166-183 на улице Наирян, 1-5 на улице Шинарарнери, 1-3 на улице Энергетикнери, 30-65 на улице Налбандяна, 15 на улице Сюник, 9-11 на улице Саят-Нова, 1-2 на улице Горцаранаин, улица Ара Гехецик, медицинский центр Севана, табачный завод, зал торжеств “Дарлмиг Хол”, газозаправочные станции “Г. Гукасян”, “Г. Асатрян”, “Г. Санеян”, “ЭС Компани”, “Голд Мастер”, ‘Мецепасар”, старшая школа N4, музыкальная школа, старшая школа N1, насосная станция сточных вод квартала ‘Микро”, база “Гумс” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

11:00-16:30 населенный пункт Вардадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14:00-17:00 частично село Варсер, пункт Автотехобслуживания, телецнтр, питьевая насосная станция Севана, ЧП “Г. Степанян ев энкернер”, “А. Тер-Григорян”, ‘А. Салазарян”, “Э. Мхитарян”, “Ш. Бозоян”, “Г. Погосян”, “Д. Габриелян”, “А. гАспарян”, “А. Авагян”, “Г. Акобян”, “С. Айрапетян”, ООО “Лев Лен”, “Ара Арег”, “Грин Солнушнс” в общине Севан;

в Тавушской области:

12:00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитарян, Акобджанян, Мясникяна, Усанохакан, частично квартал ‘Тахта” и Тбилисское шоссе в городе Дилижан; частично село Воскеван, села Коти, Бареканаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00֊13։00 частично село Воскеван; села Коти, Барекамаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами;

13։00֊14։00 села Баганис, Джуджеван, Воскеван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами;

14։00֊15։00 частично село Баганис; села Воскеван, Воскепар; МГЭС “Воскепар” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами;

в Лорийской области:

10։00-11։30 улицы 12, 13, 14 села Гугарк;

10:00-13:00 частично село Агарак;

10:00-13:00 и 13։30-15։00 село Саратовка;

13:00-14:00 частично село Хнкоян;

10:00-16:00 села Лори-Бред, Леджан, Агарак, Йахдан, Овнанадзор, Когес;

11։30-13։00 жилой дом 13 на улице Тевосян и 4-ый переулок Нарекаци в городе Ванадзор;

14:00-17:00 частично село Лусахбюр;

в Сюникской области:

09:30-12:30 насосная станция в городе Каджаран.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.