Четверг, 17 Июля 2025 17:27

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян на встрече с завершающим миссию в республике послом Великобритании Джоном Галлахером затронул темы двусторонней повестки.

Как сообщили в пресс-службе парламента Армении, в центре внимания также были вопросы региональной безопасности.

Симонян также выразил благодарность Джону Галлахеру за его значительный вклад в развитие связей между Арменией и Великобританией, пожелав дипломату успехов в дальнейшей деятельности.

В свою очередь, посол поблагодарил спикера парламента за эффективное сотрудничество.