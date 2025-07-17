Четверг, 17 Июля 2025 17:24

АрмИнфо. В рамках 22-го международного кинофестиваля <Золотой абрикос> в Национальной галерее Армении открылась фотовыставка Unseen Destination, посвящённая выдающемуся мастеру иранского кино Аббасу Киаростами (1940-2016).

Экспозиция состоит из 28 черно-белых пейзажных фотографий, созданных Киаростами в разные годы во время поисков локаций для съёмок фильмов. Лишённые заголовков и дат, эти снимки изображают дороги, окружённые природной средой и следами человеческого присутствия, которые превращаются в символические и аллегорические образы.

Как и в своих фильмах, так и на фотографиях Киаростами показывает путешествие как способ осмысления противоречия между мимолётностью жизни и вечностью природы. Выставка организована при поддержке Международного кинофестиваля <Золотой абрикос> и будет доступна общественности до 15 сентября с.г. Примечательно, что эти фотографии были лично переданы Киаростами фестивалю во время его визита в Армению.

Отметим, что в церемонии открытия выставки приняли участие выдающиеся иранские режиссеры Джафар Панахи и Амир Надери. Они поделились воспоминаниями о сотрудничестве с Киаростами и рассказали личные истории, связанные с ним. Напомним, что Аббас Киаростами приезжал в Ереван в июле 2005?года в качестве почётного гостя 2-го Международного кинофестиваля <Золотой абрикос>. Во время этого фестиваля Киаростами вручили награду за достижения в кинематографе, а также состоялся показ одного из его фильмов.