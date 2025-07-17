Четверг, 17 Июля 2025 17:23

АрмИнфо. Мэр Еревана Тигран Авинян на встрече с послом Уругвая в Армении Сильваной Леска Баролин, поздравил ее с началом дипломатической миссии и пожелал успешной работы на ответственной должности.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе столичного муниципалитета, в ходе встречи стороны обсудили предстоящее подписание соглашения о побратимстве между Ереваном и Монтевидео, которое станет основой для установления и развития сотрудничества между двумя столицами.

Кроме того, в мэрии напомнили о решении Совета старейшин от 22 апреля текущего года, согласно которому на площади Уругвая в Ереване будет установлен бюст национального героя Уругвая Хосе Артигаса. Отмечается, что проект находится на стадии реализации.