Четверг, 17 Июля 2025 16:42

АрмИнфо. Министр обороны Армении Сурен Папикян принял посла Соединенного Королевства в стране Джона Галлахера в связи с завершением его дипломатической миссии в Армении.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, Папикян поблагодарил Галлахера за совместную работу, а также за достижения, достигнутые в рамках сотрудничества между Арменией и Великобританией в сфере обороны.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Армения-Великобритания в сфере обороны, а также международной и региональной безопасности.