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 Четверг, 17 Июля 2025 16:42
Марианна Мкртчян

В Ереване обсудили вопросы сотрудничества Армения-Великобритания в сфере обороны

В Ереване обсудили вопросы сотрудничества Армения-Великобритания в сфере обороны

АрмИнфо.  Министр обороны Армении Сурен Папикян принял посла Соединенного Королевства в стране Джона Галлахера в связи с завершением его дипломатической миссии в Армении.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, Папикян поблагодарил Галлахера за совместную работу, а также за достижения, достигнутые в рамках сотрудничества между Арменией и Великобританией в сфере обороны.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Армения-Великобритания в сфере обороны, а также международной и региональной безопасности. 

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