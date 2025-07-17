Четверг, 17 Июля 2025 16:37

АрмИнфо. Представители аппарата Омбудсмена Армении 15 июля, по поручению омбудсмена Анаит Манасян, посетили задержанную мать троих несовершеннолетних детей Лиану Арутюнян, которая в данный момент со своим грудным ребенком находится в медицинском центре "Абовян".

Как сообщили в пресс-службе офиса защитника прав человека, в ходе визита сотрудники омбудсмена, включая врача и психолога, провели личные беседы с Лианой Арутюнян и медицинским персоналом. Однако детали встречи в офисе омбудсмена не стали раскрывать, отметив, что это обусловлено принципами защиты персональных данных и конфиденциальностью процесса.

"Сотрудники омбудсмена продолжат мониторинг ситуации и, при необходимости, предпримут соответствующие ответные действия", - резюмировали в офисе ЗПЧ.

Напомним, что ранее, в ответ на запрос адвоката Заруи Постанджян, представляющей интересы заключенной, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил запрос компетентным органам Армении относительно условий содержания Лианы Арутюнян в Уголовно-исполнительном учреждении "Абовян".

Адвокат в связи с этим обратила внимание, что из-за неблагоприятных условий содержания, включая высокую температуру в комнате, отсутствия коляски и надлежащей кровати состояние здоровья ребенка ухудшилось. В то же время министр юстиции Армении Србуи Галян после посещения Арутюнян заверила, что условия содержания соответствуют стандартам.

Добавим, что Лиана Арутюнян, осуществляющая переводческую деятельность, была арестована на три месяца за участие в организации незаконной миграции, в то время как основные фигуранты дела разгуливают на свободе.