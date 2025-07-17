Четверг, 17 Июля 2025 16:27

АрмИнфо. Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадияном.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, Григорян выразил соболезнования семьям погибших в результате 12-дневной израильско-иранской войны и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Собеседники обсудили вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества Армения- Иран.

Григорян подчеркнул позицию Армении по вопросу разблокирования региональных каналов связи, основанную на принципах территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции.

В свою очередь Ахмадиян подтвердил позицию Ирана по вопросу разблокирования коммуникаций и выразил поддержку позиции Армении.

Были также обсуждены последние региональные события, в рамках которых Григорян и Ахмадиян подчеркнули важность поддержания безопасности и стабильности в регионе.