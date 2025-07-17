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АрмИнфо. Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадияном.
Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, Григорян выразил соболезнования семьям погибших в результате 12-дневной израильско-иранской войны и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Собеседники обсудили вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества Армения- Иран.
Григорян подчеркнул позицию Армении по вопросу разблокирования региональных каналов связи, основанную на принципах территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции.
В свою очередь Ахмадиян подтвердил позицию Ирана по вопросу разблокирования коммуникаций и выразил поддержку позиции Армении.
Были также обсуждены последние региональные события, в рамках которых Григорян и Ахмадиян подчеркнули важность поддержания безопасности и стабильности в регионе.
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|Армения и Греция будут сотрудничать в вопросах, связанных с сохранением культурных ценностей
|Власти Армении хотят повысить уровень общественного здравоохранения
|Еще 7 семей из Лорийской области Армении, пострадавшие в результате землетрясения, получат государственное содействие
|Работа по организации и проведению конференции COP - 17 на высоком уровне будет продолжена в полном объеме
|Адвокат: ЕСПЧ направил запрос Армении относительно условий содержания арестованной матери трёх несовершеннолетних детей
|Установлены дипломатические отношения между Туркменистаном и Республикой Руанда
|Состоялся телефонный разговор между главами МИД Туркменистана и Республики Хорватия
|Кремль: Россия заинтересована во взаимодействии с Арменией по всем направлениям
|Idram — участник Tech Week 2025
|Абоненты Ucom всё активнее используют интернет в роуминге
|В Люксембурге состоялась церемония подписания соглашения о финансировании ЕИБ программы "Армения - устойчивый Сюник"
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|Памятник Шарлю Азнавуру установлен - мэрия Еревана
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|Премьер назвал фейковым нарратив о создании Самвелом Карапетяном политической силы: <Армения - это не театр марионеток>
|Госдума приняла закон о ратификации соглашения с правительством Армении о деятельности Российско-Армянского университета в Ереване
|Обвинения в терроризме, выдвигаемые против ААЦ, являются частью сфабрикованной дезинформационной кампании - иерей
|Плановые отключения электроэнергии 17 июля
|Глава МИД Армении уходит в 10-дневный отпуск
|Осканян Пашиняну: Аутсорсинг услуг - это управление, а аутсорсинг "коридора" - это территориальная уступка
|Президент Армении выразил благодарность Ливану за позицию по антиармянским формулировкам в заявлении ОИС
|Секретарь Совбеза Армении попрощался с послом Великобритании
|Премьер разъяснил: Сомнения ОДКБ в вопросе границ Армении - стали отправной точкой разногласий
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|Вице-премьер Армении провел переговоры с коллегой из Люксембурга
|Пашинян: уверен, что в вопросе мира с Азербайджаном и Турцией народ содействует нам
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|Пашинян: вступление Армении в ШОС укладывается в логику сбалансированной и взвешенной политики
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