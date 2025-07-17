Четверг, 17 Июля 2025 15:53

АрмИнфо. Если встанет вопрос: мир и стабильность или безвизовый режим, мы отдадим предпочтение миру и стабильности, заявил журналистами премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам премьера, поедет гражданин в Европу по визе или без неё, не экзистенциальный вопрос, а "то, что нам предлагают, нарушить наш мир и стабильность", это, как он отметил, уже экзистенциальный вопрос.

"Все шаги, предпринятые с моей стороны, находятся в прямом соответствии с фундаментальными правами человека. Мы ответственны за то, чтобы в Грузии были сохранены мир, стабильность и развитие. Шантаж грузинского народа из-за того, что он не вернул к власти кровавую политическую силу, является неверным.

Если кто-то так ставит вопрос, или мир и стабильность, или либерализация визового режима... То, что нам запрещали принять закон о прозрачности, говорит о том, что у нас хотят отнять мир и стабильность. Когда тебе говорят, ты не должен принимать закон, ограничивающий иностранную силу совершать революции, это значит, что тебе угрожают потерей мира и стабильности. Если встанет вопрос: мир и стабильность или безвизовый режим, разумеется, мы отдадим предпочтение миру и стабильности. Мы выбираем мир и стабильность, мы их не уступим!",- сказал Кобахидзе, передают грузинские СМИ.