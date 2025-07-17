Четверг, 17 Июля 2025 15:43

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял посла Ливана в стране Майю Дагер, завершающую свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян поблагодарил Дагер за вклад в последовательное укрепление отношений между Арменией и Ливаном. При этом армянский премьер придал важность дальнейшему развитию сотрудничества с Ливаном во всех сферах и в этой связи подчеркнул необходимость организации взаимных визитов на высоком уровне.

Глава правительства также высоко оценил позицию Ливана по различным вопросам, касающимся Армении, в рамках международных площадок.

В свою очередь Дагер также поблагодарила премьер-министра и правительство Армении за сотрудничество и активный диалог. Посол выразила уверенность, что две дружественные страны и народы продолжат шаги, направленные на укрепление и развитие исторических отношений.