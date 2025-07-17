Четверг, 17 Июля 2025 15:10

АрмИнфо. Жители квартала Вардашен, административного района Эребуни провели акцию протеста у здания правительства Армении, выражая недовольство по поводу аварийного состояния двух общежитий номеров 68 А и 66/1, в которых проживает более 200 человек. Они требуют от властей обеспечить возможность переселения жителей этих зданий в безопасное место.

В беседе с журналистами протестующие рассказали, что их проблема остается нерешенной на протяжении года. По их словам, представители правительства и мэрии лишь перекладывают ответственность друг на друга, не предпринимая никаких реальных действий. За этот период жители неоднократно обращались в мэрию, собирали подписи и поднимали тревогу, однако никто из официальных лиц не посетил их.

Между тем, по словам протестующих, они не ощущают себя в безопасности и опасаются, что здание может обрушиться в любой момент. Они также обратились в сейсмическую организацию, которая подтвердила, что здания находятся в аварийном состоянии и представляют опасность. По их словам, из-за оседания здания были повреждены трубы, находящиеся под ним, в связи с чем возникли и проблемы с водоснабжением.

Протестующие при этом рассказали, что в мае им было заявлено о том, что правительство рассматривает их ситуацию как высший интерес и заверило в том, что процесс решения проблемы уже запущен. Однако позже им сказали, что они неверно истолковали эти слова и никаких действий не предпринимается."То есть, по их словам, около 200 семей неправильно поняли их намерения. А на самом деле они не хотят решать эту проблему", - подчеркнули жители столичного квартала.

Жильцы аварийных зданий также рассказали, что об их проблеме неоднократно говорили и представители фракции "Мать Армения" Совета старейшин Еревана, которые были на месте и видели проблемы зданий. Оппозиционеры озвучивали этот вопрос и на заседании в мэрии и требовали компетентных решений, однако ответа не последовало.

В связи с ситуацией они перекрыли дорогу перед зданием правительства и отметили, что собираются с официальным заявлением обратиться к правительству, чтобы фракция "Мать Армения" контролировала действия властей, направленные на решение проблемы двух общежитий Вардашена. "Но если мы не получим на свой запрос положительного ответа, то мы пойдем уже на резкие шаги. Мы не только закроем дороги, но и объявим голодовку", - заверили жители общежитий.