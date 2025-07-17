Четверг, 17 Июля 2025 13:47

АрмИнфо. Он потерял мать, когда ему было всего 5 лет, никогда не знал своего отца, и зарабатывал на жизнь с малых лет, убирая в кинозалах. Но сумел сохранить при этом чуткое отношение к жизни и людям, переживать все сердцем и оставаться подлинным художником, тонким мастером, верным себе и своим чувствам. Все это о великом иранском режиссере, представителе новой волны иранского кинематографа Амире Надери, который одним из первых проложил путь к мировому признанию иранского кино.

Режиссер прибыл днями ранее в Армению по приглашению 22-го международного кинофестиваля <Золотой абрикос>. Надери здесь возглавил жюри региональной конкурсной программы фестиваля и был удостоен во время открытия мероприятия <Талера Параджанова> (премия <Золотого абрикоса> за вклад в мировую киноиндустрию).

Кинолюбителям в Ереване и поклонникам творчества Надери посчастливилось поговорить лично с режиссером во время рандеву в зале Всеармянского благотворительного союза, где по традиции проходят встречи с мировыми деятелями кино, организованные <Золотым абрикосом>.

Во время этой встречи он искренне поделился историей своей жизни, подходами в работе и ответил на интересующие вопросы собравшихся.

Изначально Надери поблагодарил за приглашение и за то, что в Армении ценят его работу. Он признался, что обожает <Золотой абрикос>, поскольку фестиваль предоставляет прекрасную площадку и возможности для кинематографистов.

Мастер рассказал в Ереване, что пошел в школу только в 9 лет, но продолжает учиться по сей день. Его образованности с самого детства, как он признался, помогали фильмы: <Я вырос на фильмах, и они, казалось, составляют неотъемлемую часть моего ДНК>.

Невзирая на то, что режиссер смотрел много разного кино, это не мешало поиску своего пути, поскольку в конечном счете он пытался получить собственную картину и пропускал все через призму своего мироощущения.

<Я не решаю и даже во многих случаях не знаю, что буду делать, потому что руководствуюсь своими чувствами и ощущениями. Никогда не говорю <давайте такой фильм снимем>, а всегда ищу свою тему, опираюсь на свои чувства и делаю невозможные вещи с кино. И для меня важно работать со всей командой, которая, мне кажется, теряет рассудок, взаимодействуя со мной. Знаю, что давлю на них, поэтому говорю - <если вам это не нравится, уходите>. Но по сей день никто не ушел (улыбается - ред.). Это не значит, что они восхищены мной. Это говорит о том, что они увлечены тем, что мы вместе делаем и создаем>,

- рассказал Надери. Он заметил, что, как правило, не делает ничего намеренного, а просто следит за процессом и позволяет, во многих случаях, актерам чувствовать и выражаться так, как они видят это сами.

Жажда открытий и необходимость в расширении границ в один период жизни вынудила режиссера покинуть родной город (Бандар-Аббас) и обосноваться в столице - в Тегеране. Там состоялась судьбоносная встреча с одним из величайших мастеров иранского кино Аббасом Киаростами, который помог ему прийти к самому важному подходу, определившему его дальнейшую деятельность - никогда не снимать фильмы, пока они не будут основаны на собственном опыте.

<И я очень рад, что пришел к этому решению. Потому что я должен был применять в фильмах это мое сумасшествие, мое реальное я, мой подлинный цвет>, - поделился он.

После Тегерана режиссера, как он говорит, <ветер увел> в другие страны за новыми открытиями (Лондон, Париж, США, Япония и т.д.). Все, что он мог, он уже рассказал в фильмах о родной стране, родном городе и ему необходимо было оказаться в неудобных для себя условиях, где все ему чуждо и незнакомо.

<Я люблю свою страну, но не вернулся туда. Я всегда смотрю вперед, не оглядываясь назад, как и мои герои>, - отметил он. Примечательно, что фильмы Надери никогда не имели успеха на родине. <Они меня ненавидели, не принимали мои фильмы, потому что все это не соответствовало их представлениям, мироощущениям. Благо, новое поколение культурное, которое пришло в Иран спасло мое кино>, - рассказал режиссер.

Надери поделился во время ереванской встречи и тем, как он начинает работу над новой картиной. Для этого ему необходимо каждый раз <забрасывать> себя в разные места, сталкивать себя с вызовами. <Я изолируюсь, нахожу тему, долго хожу, делаю заметки, несколько месяцев остаюсь наедине с собой. Прислушиваюсь к импульсам сердца, особенно когда думаю об актерах, которые будут в кадре. Не организовываю профессиональных кастингов, а провожу их всегда в уме и в сердце. Всегда ищу кого-то похожего на себя>, - откровенничал Надери.

Он рассказал, что во время такой изоляции полностью закрывается от внешнего мира - никаких телефонов, газет, журналов, новых фильмов. <Мне остаются лишь природа и люди. И только когда прихожу к истинному <я> - нажимаю Action! (Мотор!)>, - заключил он.