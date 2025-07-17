Четверг, 17 Июля 2025 13:32

АрмИнфо. Первый вице-президент группы компаний "Ташир", председатель Совета директоров ЗАО "Электрические сети Армении", Нарек Карапетян, представил три ключевых фейка, которые, по его мнению, будут использовать власти Армении против новой политической силы, создаваемой бизнесменом Самвелом Карапетяном.

Как рассказал Карапетян в видео-обращении на своей странице в Фейсбук, первый касается так называемого "российского фейка" о том, что Самвел Карапетян, проживший долгие годы в России и имеющий там бизнес, якобы был отправлен из Москвы с целью усиления российского влияния в Армении, так называемой губернизации республики.

В этом ключе он призвал взглянуть на реальность и задуматься о том, кто на самом деле превращает Армению в российскую губернию. "В 2018 году доля России в торговом обороте Армении составляла всего 27%. Меж тем сегодня этот показатель возрос до 45% плюс еще 15% от реэкспорта золотых изделий из России в ОАЭ через Армению. Таким образом, при нынешних властях зависимость Армении от России достигла 60%",- констатировал Нарек Карапетян.

Однако он обратил внимание, что проблема заключается не столько в возросшем российском влиянии, сколько в отсутствии у Армении других экономических партнеров для развития взаимовыгодных отношений. "Помимо России у нас есть еще два экономических партнера: Европейский Союз, с которым объем торгового оборота в шесть раз меньше, чем с Россией, и Китай, с которым он в семь раз меньше", - добавил Карапетян.

В этом ключе он подчеркнул, что для обеспечения суверенитета необходимо иметь равносильную торговую стратегию. По его убеждению, новая политическая команда Армении должна работать над тем, чтобы изучить и найти страны, где армянские товары могут быть конкурентоспособными, отметив, что это может быть, например, Ирак.

"Армения должна нацеливаться в этом случае только на развивающийся рынок, в частности, на Южную Азию и на Средний Восток. Между тем, за 7 лет власти Армении вместо этого только распространяли тезисы о суверенитете, однако не нашли страну, с которой могли бы развить торговлю", - заметил Карапетян.

Касаясь второго фейка, он отметил, что это связано с "бывшими" политическими силами. Как заметил Карапетян, все власти Армении до премьер-министра Никола Пашиняна проявляли желание взаимодействовать с диаспорой, в том числе с крупными инвесторами. В частности, Самвел Карапетян был приглашен для того, чтобы сделать свои вложения. "Таким образом, создавались отношения, основанные на взаимоуважении между теми, кто правил в стране и инвесторами", - добавил племянник бизнесмена.

Кроме того, как обратил внимание Карапетян, необходимо понять и другое, чего не сделали нынешние власти: та политическая стратегия, которая была успешна в 2000 году, в 2010 году не может быть эффективной в 2030 году. "В 2030 году наш регион и наша общественность должны готовиться к совершенно иным вызовам, поскольку страны региона и сам регион находятся в другой динамике. Теми же методами не получится также эффективно вести страну", - пояснил первый вице-президент группы компаний "Ташир".

По его словам новая политическая сила будет более профессиональной и будет руководствовать тем, чтобы привлекать в дело развития страны профессионалов, вне зависимости от их политических взглядов если они знают свое дело и их "руки чисты".

"Вместе с тем власть в Армении имеет большую проблему: они политизировали государственное управление. Но чтобы иметь сильную политическую команду в стране, необходимо деполитизировать тех, кто принимает решения в стране. Другими словами, Министерства, работающие в стране, должны быть профессиональными системами", - заметил Карапетян.

Касаясь третьего фейка, племянник бизнесмена напомнил, что в Швейцарии Пашинян заявил, что диаспора больше не должна быть поддерживающим институтом. В этом контексте он напомнил, что именно диаспора каждый год направляет в Армению $5 млрд, что составляет 20-25% ВВП страны.

Карапетян добавил, что, иными словами, 500 000 человек в Армении получают помощь от диаспоры, и если этой помощи не будет, то эти люди окажутся в "плену" нищеты. В этом ключе он также обратил внимание на то, что в Армении уже сегодня 23% населения находится в бедности, что составляет около 600-700 тысяч человек.

"Не учитывая эту значительную проблему бедности в стране, власти сосредоточились на внешних политических схемах и не занимаются экономикой серьезно. Между тем, наша первоочередная задача - устранить эту 23% бедность, а также ликвидировать безработицу и обеспечить стабильный рост зарплат", - подчеркнул племянник бизнесмена.

Отметив важность использования потенциала диаспоры для развития страны, он в качестве наглядного примера привел ситуацию в соседних Азербайджане и Грузии, у которых есть определенные природные и иные ресурсы, но нет поддержки диаспоры.

"Азербайджан обладает газом и нефтью, что позволяет ему удерживать свою экономику, но расходы государства на душу населения в Азербайджане и ВВП Армении сегодня равны. Грузия не имеет военных затрат и оказывает значительное влияние на логистику Армении и Азербайджана через свою территорию. Грузия также имеет море и большие туристические возможности. Однако даже в этой ситуации Грузия и Армения находятся практически на одинаковых уровня, то есть грузины живут чуть лучше армян из-за ряда других факторов", - заметил племянник бизнесмена.

Он также назвал неприемлемым, что представители диаспоры должны инвестировать в Армению, по логике текущих властей, однако не должны иметь права на высказывание своего мнения по той или иной ситуации.

В заключение Карапетян отметил, что все эти три вышеперечисленны фейка или манипуляции преследуют одну цель - создать противостояние в обществе для более легкого управления им или для того, чтобы разочаровать общество в тех силах, которые предлагают новые идеи.

Напомним, что меценат, президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер­министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Днями ранее бизнесмен заявил, что начал процесс формирования политической команды, отметив при этом, что не исключает внутриполитического сотрудничества с единомышленниками.