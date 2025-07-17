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 Четверг, 17 Июля 2025 12:59
Александр Аванесов

Еще 7 семей из Лорийской области Армении, пострадавшие в результате землетрясения, получат государственное содействие

Еще 7 семей из Лорийской области Армении, пострадавшие в результате землетрясения, получат государственное содействие

АрмИнфо.  Еще 7 семей из Лорийской области Армении, пострадавшие в результате землетрясения, получат государственное содействие.  Решение об этом принято на заседании правительства 17 июля.

Как отмечается в обосновании проекта решения, необходимость обеспечения жильем 7 семей посредством прямой финансовой помощи или сертификата на покупку квартиры связаны с восстановлением их право в судебном порядке. Приказом председателя Комитета по

градостроительству Республики Армения от 25 января 2024 г. 7 семей, исключенных из программы жилищного обеспечения, реализуемой с государственной поддержкой для решения жилищных проблем семей, оставшихся без крова в результате землетрясения в зоне бедствия, и права которых на жилье были восстановлены по решению суда, признаны бенефициарами программы. Для решения их проблем из государственного бюджета будет выделено 51 млн 780 тыс. драмов.

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