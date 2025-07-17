Четверг, 17 Июля 2025 12:15

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил запрос компетентным органам Армении относительно условий содержания в Уголовно-исполнительном учреждении "Абовян" матери троих несовершеннолетних детей, включая восьмимесячного малыша Лианы Арутюнян. Последняя ранее была заключена под арест сроком на три месяца за участие в организации незаконной миграции в условиях, когда основные фигуранты дела находятся на свободе. Об этом сообщила адвокат Заруи Постанджян, представляющая интересы заключенной, на своей странице в Фейсбук.

Адвокат обратила внимание, что министр юстиции Армении Србуи Галян посетила Арутюнян, находящуюся в данный момент в медцентре учреждения, спустя несколько дней после ее ареста. Постанджян связала этот визит с запросом ЕСПЧ. Кроме того, она обратила внимание, что министр после посещения заключенной заявила о хороших условиях содержания, в том числе для детей.

"Однако надо понять, что это совершенно не так. Ранее была распространена фотография, и после ее изучения мы обнаружили, что условия, в которых находится Лиана Арутюнян с ребенком, не соответствуют стандартам для содержания столь маленьких детей", - подчеркнула Постанджян.

В этом ключе она выразила убеждение, что публикация этой фотографии является попыткой властей Армении оправдать свои действия. Однако она отметила, что у них имеются свидетельства о том, что состояние ребенка ухудшилось из-за плохих условий содержания.

"В этой комнате температура достигает 45 градусов. Вы когда-либо видели, чтобы в таких помещениях не было занавесок или хотя бы коляски для ребенка? Посмотрите на эту кровать. Если глава Минюста считает ее подходящей для использования, то я могу лишь сказать "браво" министру за такие стандарты", - добавила адвокат.

Постанджян также обратила внимание на то, что 17 июля состоится заседание в суде первой инстанции. Она сообщила, что на этом заседании должно обсуждаться ходатайство адвоката об освобождении Лианы Арутюнян из под ареста. "Справедливое судебное разбирательство должно продолжаться в разумные сроки, без задержек и ограничений основных прав Лианы Арутюнян", - резюмировала в этом ключе Постанджян.

Напомним, что адвокат подала иски в уголовный суд общей юрисдикции первой инстанции Еревана, Апелляционный уголовный суд и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Добавим, что ранее Лиана Арутюнян была допрошена в качестве свидетеля в рамках дела об организации незаконной миграции, однако впоследствии в отношении нее было возбуждено уголовное дело по обвинению в ее содействии. Постанджян уверена, что это публичное уголовное преследование лишено оснований и дело не имеет отношения к организации незаконной миграции, поскольку ее подзащитная всего лишь несколько раз переводила документы для граждан Индии.